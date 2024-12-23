Население Сосновки заступилось за мэра Никиту Горелова, который вскрыл коррупцию чиновников Кировской области

Жители города Сосновка Кировской области запустили петицию в защиту градоначальника Никиты Горелова, который разоблачил чиновников-коррупционеров, и теперь эти же чиновники хотят от него избавиться, отправив обратно в зону специальной военной операции.
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