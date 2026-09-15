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Север Пресс

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Переправу Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды ночью 16 сентября

Переправу Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды ночью 16 сентября

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги в полночь 16 сентября приостановила работу. Ограничения ввели из-за ухудшения погодных условий, сообщили в группе «ВКонтакте» ЕДДС Приуральского района.

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