Переправу Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды ночью 16 сентября

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги в полночь 16 сентября приостановила работу. Ограничения ввели из-за ухудшения погодных условий, сообщили в группе «ВКонтакте» ЕДДС Приуральского района.
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