АвтоВАЗ выпустил уже 5 млн фирменных 16-клапанных моторов для разных моделей Lada: Kalina, Priora, Granta, Vesta и Largus

АвтоВАЗ выпустил 5-миллионный экземпляр 16-клапанного двигателя, о чем пишет Quto. Сергей Кульков, начальник Производства сборки двигателей и силовых агрегатов, рассказал, что данному конвейеру, с которого сходят знаменитые «шеснари», больше 30 лет, но он отличается высоким процентом автоматизации: 43% операция выполняются без участия операторов.