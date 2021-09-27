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Продолжение сериала "Волчонок" выйдет в виде фильма

Продолжение сериала "Волчонок" выйдет в виде фильма

Из сериалов нередко получаются полнометражные картины. Так было, например, с «Аббатством Даунтон», когда через четыре года после закрытия сериала вышел полнометражный фильм (релиз второй полнометражной ленты состоится уже в декабре этого года).

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