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Сам себе мастер

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Вечер при свечах: создаём уют с помощью подсвечника из веток

Вечер при свечах: создаём уют с помощью подсвечника из веток

Любите ли вы под конец суматошного дня присесть отдохнуть и для создания уюта зажечь несколько свечей? Посидеть, посмотреть на огонь, привести в порядок свои мысли… Мне, например, очень нравится таким образом подводить итоги дня.

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