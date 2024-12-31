Вечер при свечах: создаём уют с помощью подсвечника из веток

Любите ли вы под конец суматошного дня присесть отдохнуть и для создания уюта зажечь несколько свечей? Посидеть, посмотреть на огонь, привести в порядок свои мысли… Мне, например, очень нравится таким образом подводить итоги дня.
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