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Новая льгота с понедельника для любого пенсионера: бесплатная помощь начнет применяться уже с 12 августа

Новая льгота с понедельника для любого пенсионера: бесплатная помощь начнет применяться уже с 12 августа

Новая льгота с понедельника для любого пенсионера: бесплатная помощь начнет применяться уже с 12 августа Ольга БезродняяВ августе для любого пенсионера стала доступна новая льгота.

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