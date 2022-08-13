Внаслідок російського обстрілу в Краматорську було зруйновано багато житлових будинків, Донецька область, 12 серпня 2022 року Російські військові обстрілюють житлові райони українських міст Українська військова розвідка попередила про ризик провокацій на Запорізькій АЕС Російські військові протягом суботи, 13 серпня, продовжували обстрілювати житлові райони українських міст, тоді як ЗСУ перейшли до контрнаступ, намагаючись повернути окупований […] Сообщение Російські військові обстрілюють житлові райони українських міст появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.