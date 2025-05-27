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В России выделят миллиарды на строительство «Ахмат Тауэр»

В России выделят миллиарды на строительство «Ахмат Тауэр»

РФПИ выделит 2,5 млрд руб. на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выделит 2,5 миллиарда рублей на строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного.

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