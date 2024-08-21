Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на Шпалерной улице

Дорожное полотно имеет дефекты в виде деформаций и разрушений Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и потребовала отремонтировать участок дороги на Шпалерной улице.
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