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Петербургский дневник

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Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на Шпалерной улице

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на Шпалерной улице

Дорожное полотно имеет дефекты в виде деформаций и разрушений Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и потребовала отремонтировать участок дороги на Шпалерной улице.

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