Медведчук: Реальная власть на Украине находится в руках неонацистов

Реальная власть на Украине после госпереворота в 2014 году перешла в руки неонацистов, говорится в заявлении, которое сделал 26 марта экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.