Intel готовит Arrow Lake Halo с увеличенным iGPU для конкуренции с AMD Strix Halo AMD Strix Halo – это...

Intel готовит Arrow Lake Halo с увеличенным iGPU для конкуренции с AMD Strix HaloAMD Strix Halo – это не просто мобильный процессор с увеличенным iGPU, предназначенный для игровых ультрапортативных устройств, у него есть и другие потенциальные приложения, такие как игровые консоли (как карманные, так и автономные).