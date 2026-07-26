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Кулинария>Рулет «Эклер»!

Рулет «Эклер» Ингредиенты Тесто: Вода 335г Сливочное масло 100г Мука 165г Яйца 4шт Соль щепотка Выпекать 35-45 мин при 190 градусах Крем: Можно сделать любой крем,  главное чтоб он был стабильным(не растекался) Я делала такой Сливочное масло 82.

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