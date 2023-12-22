Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 22 декабря 🌧🎄 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +10 и ливни В Джанкое +9 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +11 и небольшой дождь В Керчи +10 и дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +8 и небольшой дождь В Феодосии +11 и ливень В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.