Финансист Моргунова: до конца года можно получить налоговый вычет за лечение

Россияне имеют право на получение пяти видов налоговых вычетов от государства. Это льготы в виде "живых" денег, которые положены всем, кто является плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-15%.
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