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Воронежские новости

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18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Воронежской области за минувшую неделю

18 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Воронежской области за минувшую неделю

В ходе проверок выявлено 22 административных нарушения, изъято 18 единиц оружия, большинство нарушений связано с неправильным хранением и просроченными документами.

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