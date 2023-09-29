Лидер партии «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо потребовал отставки премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы киевского режима Владимира Зеленского после скандала с чествованием украинского ветерана дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте.
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