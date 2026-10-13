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Царьград

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В Сочи может появиться Национальный центр футбольных сборных России

В Сочи может появиться Национальный центр футбольных сборных России

В администрации Сочи при участии заместителя министра природных ресурсов РФ Ольги Гатаговой обсудили возможность выделения земельных участков Российскому футбольному союзу под строительство Национального центра подготовки сборных команд России по футболу.

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