В Сочи может появиться Национальный центр футбольных сборных России

В администрации Сочи при участии заместителя министра природных ресурсов РФ Ольги Гатаговой обсудили возможность выделения земельных участков Российскому футбольному союзу под строительство Национального центра подготовки сборных команд России по футболу.
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