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Глава МИД Ирана Арагчи предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию

Глава МИД Ирана Арагчи предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию

Руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи предложил американскому президенту Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в арабские страны.

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