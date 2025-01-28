Глава МИД Ирана Арагчи предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию

Руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи предложил американскому президенту Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в арабские страны.
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