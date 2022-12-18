Королевский наследник: Киркоров удивил заявлением в преддверии Нового года

Король российской поп музыки назвал имя своего преемника. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев соцсетиФилипп Киркоров неоднократно подчеркивал, что своим успехом обязан не только вокальному таланту, но и умением создавать шоу своими выступлениями.