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Королевский наследник: Киркоров удивил заявлением в преддверии Нового года

Королевский наследник: Киркоров удивил заявлением в преддверии Нового года

Король российской поп музыки назвал имя своего преемника. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев соцсетиФилипп Киркоров неоднократно подчеркивал, что своим успехом обязан не только вокальному таланту, но и умением создавать шоу своими выступлениями.

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