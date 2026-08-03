Военные США просят аналитиков поделиться «творческими» идеями по наказанию Ирана У Центрального командования ВС США закончились идеи по дальнейше.
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Военные США просят аналитиков поделиться «творческими» идеями по наказанию Ирана У Центрального командования ВС США закончились идеи по дальнейше.
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