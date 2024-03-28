В Китае нашли новый способ привлечь деньги из-за рубежа

До конца года Китай откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики, вложения денег в которые сейчас запрещены или ограничены для компаний без специального разрешения, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
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