В Китае нашли новый способ привлечь деньги из-за рубежа

До конца года Китай откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики, вложения денег в которые сейчас запрещены или ограничены для компаний без специального разрешения, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.