Браун о Джеймсе: Он величайший баскетболист в истории, играть с ним – это честь для меня Форвард «Филадельфии» Джейлен Браун признал, что у него все еще бывают моменты, когда он до сих пор не может поверить, что Леброн Джеймс играет за «Сиксерс».