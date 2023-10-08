AFP: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тысячу

В Афганистане число жертв землетрясения, которое произошло накануне, 7 октября, превысило 1 тыс. человек, сообщает (AFP), ссылаясь на слова заместителя официального представителя правительства талибов (движение "Талибан" признано экстремистским и запрещено в РФ) Билала Карими.
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