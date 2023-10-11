Артиллеристы РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и миномётчиков ВСУ

Силами артиллерийских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа были уничтожены опорный пункт и миномётные позиции ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
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