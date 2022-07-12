Вечерняя Москва

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«Он и не прекращал работу»: Отец Ивана Урганта рассказал о планах сына

«Он и не прекращал работу»: Отец Ивана Урганта рассказал о планах сына

Актер Андрей Ургант сообщил о намерении его сына, Ивана Урганта, продолжить работать в России.— Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь, — отметил он.

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