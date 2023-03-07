«Газпром нефть» в 2022 году переработала рекордный объем нефти

«Газпром нефть» в 2022 году смогла переработать рекордный объем нефти – 41 млн тонн. В 2023 году НПЗ компании будут работать на технологическом максимуме и при сохранении объема загрузки сырьем произведут больше продукции.
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