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«У апельсинки родилась осинка»: Этот мускулистый качок - дочка актрисы и общественницы Марии Шукшиной. Такое бывает...

«У апельсинки родилась осинка»: Этот мускулистый качок - дочка актрисы и общественницы Марии Шукшиной. Такое бывает...

Поводом для появления на информационной поверхности 34-летней дочери Марии Шукшиной - Анны, стала фотосессия топлес, размещённая в Сети.

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