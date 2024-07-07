От Майора Грома до Короля и Шута: как популярные российские франшизы влияют на общество

Самые знаменитые герои фильмов, комиксов и игр Made In Russia! фото: кадр из фильма «МайорГром: Игра», 2024В 2016 году один из пользователей Twitter (сейчас — X) разразился гневным постом, в котором обрушился на поклонников «Гарри Поттера», регулярно сравнивающих события из реальной жизни с сюжетом книг про юного волшебника.