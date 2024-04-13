Запорожская АЭС полностью остановилась

Утром 13 апреля реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС, находящейся под контролем России в Запорожской области Украины, была успешно переведена в состояние «холодного останова», сообщил «Росатом».
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