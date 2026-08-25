Артига о «Рубине»: «Остался тот же состав, при этом потерялась надежность в обороне. Трансферы? Не особо жду»

Тренер « Рубина » Франк Артига не ждет усиления состава до закрытия летнего трансферного окна. - Довольно ли руководство стилем игры «Рубина»? – В прошлом сезоне я рассказывал, что данный состав собран под определенную манеру игры, где акцент делается на оборону.