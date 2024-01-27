Сколько в Самаре может зарабатывать менеджер по продажам

Аналитики изучили январские вакансии и выявили четыре категории специалистов.Специалисты сервиса SuperJob проанализировали январские вакансии и выяснили, сколько готовы платить менеджеру по продажам в производственных компаниях в Самаре.
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