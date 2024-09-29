Правительство Австрии подаст прошение об отставке

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье, 29 сентября, парламентских выборов заявил о том, что действующее федеральное правительство в ближайшие дни подаст прошение об отставке.
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