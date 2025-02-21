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Мы соседи по планете

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  • Ингерман Ланская
    в совдепии с лекарствами, которые лечат, были большиииие проблемы. вот и лечились подножными и подручными средствами ...Бабушкины рецепты...
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    Нажмите "ссылку на первоисточник", все котики там.20 нереально милы...
  • Лидия Буторина
    Где котики?😞20 нереально милы...

Красота по-индийски: Истинная красота обыкновенных женщин

Красота по-индийски: Истинная красота обыкновенных женщин

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении — в местах, где они живут и работают.

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