Красота по-индийски: Истинная красота обыкновенных женщин

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении — в местах, где они живут и работают.
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