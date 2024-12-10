Англосаксы перешли к открытому террору путем попыток физически устранить своих оппонентов, яркие лидеры формирующегося многополярного мира находятся под угрозой, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 10 декабря в интервью российскому журналу «Разведчик».
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