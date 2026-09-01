The Guardian: количество какапо в Новой Зеландии впервые превысило 300

В Новой Зеландии популяция какапо, нелетающих попугаев, достигла 325 особей, впервые за 75 лет превысив 300.
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