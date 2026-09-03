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Восемь лет полёта и девять гравитационных манёвров: миссия BepiColombo добралась до Меркурия

Восемь лет полёта и девять гравитационных манёвров: миссия BepiColombo добралась до Меркурия

В ее составе два научных орбитальных аппарата — европейский и японский Европейско-японская межпланетная миссия BepiColombo перешла к финальному этапу прибытия к Меркурию.

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