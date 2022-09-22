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Сергей Лавров заявил о генезисе украинского кризиса

Сергей Лавров заявил о генезисе украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на Украине на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН проинформировал это объединение о генезисе украинского кризиса.

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