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ФСБ: адъютант Гитлера заявлял, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

ФСБ: адъютант Гитлера заявлял, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

К годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле — мае 1945 года ФСБ РФ обнародовала рассекреченные документы по делу бывшего адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, который был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой и доставлен в Москву.

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