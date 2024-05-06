ФСБ: адъютант Гитлера заявлял, что Гитлер хотел вместе с США воевать против СССР

К годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле — мае 1945 года ФСБ РФ обнародовала рассекреченные документы по делу бывшего адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, который был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой и доставлен в Москву.