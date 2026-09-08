ЦБ повысил курс доллара на 9 сентября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 9 сентября 2026 года. Курс доллара повышен до 86,47 рубля, тогда как 8 сентября он составлял 86,19 рубля.
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