Хватит жалеть нацистов! – Артамонов призвал массово применить на фронте кассетные боеприпасы 

Россия должна начать использовать кассетные боеприпасы против ВСУ. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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