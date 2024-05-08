ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Сергей Потемкин
    Просто. Потому , что те кто эа это отвечает получили ДЕНЬГИ.Учительница жалел...
  • Lana_Borei Иванова
    Солдат ребёнка не обидит, как говорится...Скандал с мигрант...
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    Анасчет Нетаниаху! 7 октября хамас напал на Израильи было убито 1200 человек. Так кто террорист ? И кто держит заложн...Инаугурация Путин...

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Предстоящую инаугурацию президента РФ решили в этот раз отметить по-особому. Объявив о проведении учений и манёвров, основной целью которых станет отработка применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Макрон и британцы пусть готовятся встречать своих наемников  в « упакованном» виде. Сами напросились
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10 час.
николай ткаченко
Ще я имею сказать за эту теме? Тут не кукарэкают &quot;нащи &quot; навалинцы и бандерлоги, но  они тихо здесь.
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9 час.
Поля Русс
мы опять о мирняке....а наших мирных в Белгороде??? хватит уже либеральничать ...под видом мирняка натовцы сформируют большие силы , а сражаться нашим ребятам...ДАВАЙТЕ УЖЕ ДУМАТЬ О СВОИХ РЕБЯТАХ...КАК КИМ...КИТАЙЦЫ...ЛУКАШЕНКО...
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8 час.

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