Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Предстоящую инаугурацию президента РФ решили в этот раз отметить по-особому. Объявив о проведении учений и манёвров, основной целью которых станет отработка применения тактического ядерного оружия (ТЯО).
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