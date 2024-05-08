Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ninikooo Митусова Макрон и британцы пусть готовятся встречать своих наемников в « упакованном» виде. Сами напросились

николай ткаченко Ще я имею сказать за эту теме? Тут не кукарэкают "нащи " навалинцы и бандерлоги, но они тихо здесь.