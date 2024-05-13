Молодожены из Алтайского края попали в Книгу рекордов России

Молодые люди приняли участие в самой массовой и межнациональной свадебная церемония в нашей стране Молодожены / Фото: управление юстиции Алтайского края Пара из Алтайского края зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, прошедшем 12 мая, сообщает управление юстиции региона.