Эксперт по здравоохранению предостерегает от слишком сильной опоры на искусственный интеллект для социальных связей

С появлением ИИ-компаньонов, которые выступают в роли онлайн-друзей или романтических интересов, эксперты задаются вопросом, как эта технология влияет на наши социальные связи и отношения в реальном мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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