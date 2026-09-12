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Регионы России

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Blizzard представила платное дополнение Forsaken Kingdom для Warcraft III: Reforged

Blizzard представила платное дополнение Forsaken Kingdom для Warcraft III: Reforged

Полное прохождение новой сюжетной линии займет около 30 часов. События разворачиваются в Лордероне во время падения королевства и повествуют о жителях, превращённых в нежить после нашествия Плети.

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