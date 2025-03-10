Чиновник-немец решил исправить ошибку деда и пошёл на СВО: Но попал на карандаш ФСБ, а в Германии его ждёт тюрьма

Свободная Пресса Работяга Пауль Швец родился в СССР, а когда приехал на Урал, чтобы здесь жить, оказался в изоляторе: невероятные злоключения немца в России По поводу миграционной политики уже неоднократно сказано: таковой в России, по сути, нет.
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