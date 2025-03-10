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Чиновник-немец решил исправить ошибку деда и пошёл на СВО: Но попал на карандаш ФСБ, а в Германии его ждёт тюрьма

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Так было, так есть и так будет пока президентом будет еврей Путин.
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7 час.
Горыныч
Черномазому уже давно бы паспорт на тарелочке принесли! Шакалы чиновники!
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7 час.
A
Andrey
Клолокольчик-саботажник с первого дня бездельничает: одни отчеты-отписки!
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23 мин.
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