Запретные Темы Истории Тайна исчезновения Ковчега Завета Библейские тексты весьма подробно описывают создание Ковчега Завета – пусть не самого процесса создания, а инструкции Бога по тому, как и из чего надо было делать этот странный предмет.
Запретные Темы Истории Тайна исчезновения Ковчега Завета Библейские тексты весьма подробно описывают создание Ковчега Завета – пусть не самого процесса создания, а инструкции Бога по тому, как и из чего надо было делать этот странный предмет.
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