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Тайна исчезновения Ковчега Завета

Тайна исчезновения Ковчега Завета

Запретные Темы Истории Тайна исчезновения Ковчега Завета   Библейские тексты весьма подробно описывают создание Ковчега Завета – пусть не самого процесса создания, а инструкции Бога по тому, как и из чего надо было делать этот странный предмет.

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Юрий Ильинов
Катрен “Говорил, что всё в Ваших руках!” Надо понять возможности! Нужно проявить желание! И несмотря на сложности, Проявить Судьбы понимание! Каждому своё уготовано! Родились на Руси не случайно! Единение Судеб образовано, Сопротивляться этому нельзя отчаянно! Были разбросаны, Бог собрал! На это ушло много лет! Бог потом ещё отбирал, Вы – спасительный для Руси билет! Вы разные – это очевидно! Есть Единое Судьбы понимание! Создателю хорошо видно, Вместе пройдёте Ад испытаний! Сегодня важнее всего – Вы! Вы – это одна команда Бога! Вы готовы пойти «на Вы», И победного добиться итога! Итог – это Задание Создателя: Восстановить Нейтральность! Не должны быть среди Вас обыватели, Ваш актив – Пассионарность! Ваша сила уже в Единении! Единение – это сила Духа! Вы подтвердили Моё наблюдение: Вы можете добиться Успеха! Есть среди Вас понимание! Что называется: «с полуслова»! Надо оправдать людей ожидание! Планета на встречу с Вами готова! Нельзя уронить доверие! Создатель даровал Право! Не должно меняться мнение! Вы – носители Бога Правды! Не все люди Вам поверят! Религия будет тоже против! За Вами Создателя доверие, Значит – Небесный мотив! Доктрина – это Ваш документ! Он продиктован Вам! Это неоспоримый аргумент, Что Создатель доверяет Вам! Переход в Новую Эру – Основа! Мир поменяет мерность! Жизнь людям предстоит Новая! Изменится и закономерность! Вибрации поменяют тело! Материя перейдёт в Энергию! Вы – это Братство Белое! Вы – Боги другой категории! Приготовьтесь – Тьма наступает! Ей нет места в Шестой Эпохе! Она непривычно предстанет, Особенно на Востоке! Пусть Вас не смущает вид! Внутри всё равно Тень! Не верьте словам, что говорит! После Тьмы наступает День! Цикл не меняется никогда! Природа – постоянная переменная! Рассвет приходит всегда! Вам надо думать уверенно! Ваше состояние очень важно! В Душе не должно быть страха! С Богом всегда не страшно! Вам надо развеять внутри мрак! Поражение всегда от страха! Громкий окрик – в Душе беда, Рассвет всегда после Мрака, Яркая на Рассвете Ваша Звезда! Люди ввели слово «Бог»! Это – предтеча Победы! Новый будет на Руси итог, Не будет никакой беды! Создатель подарил Пророка! Ровно через 500 лет! Бог долго готовил отрока, Пророк должен оставить след! След – это Шестая Эра! Это – возвращение людей в Боги! Русь будет для людей – пример! Соединятся теперь все потоки! Портал – это информация! И ещё – это Флаг присутствия! Начала Тьмы стагнация, Неравенства на Руси отсутствие! Говорил, что всё в Ваших руках! Теперь это понятно всем! Новый Мир рождается в муках! Через Покаяние всех! Покаяние и Очищение – Острая необходимость! Необходимо и Единое мнение! Это и есть – Непобедимость! Аминь. Отец Абсолют! https://www.youtube.com/watch?v=CZaDGLY6nbk

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