Военный эксперт объяснил, почему Украина не сможет уничтожить Крымский мост

На днях в интервью британскому изданию The Observer командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил об «активных обсуждениях» третьей атаки на Крымский мост и выразил большой оптимизм по поводу возможности уничтожения этого комплексного транспортного сооружения.
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