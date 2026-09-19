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Ивановские новости

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Обнародована явка избирателей в Ивановской области на 15:00 19 сентября

Обнародована явка избирателей в Ивановской области на 15:00 19 сентября

Стало известно число проголосовавшихВ Ивановской области во второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по состоянию на 15:00 явка составила 288 894 человека, или 38,70%.

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