Полицейские Ленобласти задержали мигранта-нелегала с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Всеволожского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков в садоводстве «Хутор» Лесколовского сельского поселения был задержан гражданин Центральной Азии, незаконно проживающий в РФ, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.