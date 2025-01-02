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Лениногорскиның бокс буенча тренеры республика күләмендәге конкурста лауреат исемен алды

Лениногорскиның бокс буенча тренеры республика күләмендәге конкурста лауреат исемен алды

Артур Галиуллин Лениногорскиның 3нче спорт мәктәбендә бокс буенча тренер булып эшли. Ул Татарстан Республикасының шәһәр округлары һәм муниципаль районнары арасында «2024 елгы спорт мәктәбенең иң яхшы тренеры» республика конкурсының «Массовость» номинациясендә лауреат булды.

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